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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أتربة وغبار ورؤية غير واضحة.. تحذيرات من طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس، يوم الأثنين، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم. 

كما توقعت الأرصاد السعودية تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة، البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وأوضحت الأرصاد إلى أن هناك توقعات بارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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