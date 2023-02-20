عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في  اجتماعها، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويستهدف القانون  تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول " من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك  إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.

و ينص التعديل على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 و تنص على  " تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا".

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رسم تنمية الموارد المالية للدولة صناعة المحمول الأعباء الضريبية المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

جرام الذهب بـ 1440 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اليوم.. الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول

بعد أنباء خطوبتها... رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير متوقعة| شاهد

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

محادثات وشيكة بين روسيا وتركيا بشأن صفقة الحبوب

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

بفستان جريء.. رايا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في BAFTA 2023

شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ