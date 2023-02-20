بروتوكول تعاون بين مستشفي شفاء الأورمان ومديرية التعليم بقنا



وقعت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بمحافظة الأقصر ،ومديرية التربية والتعليم بقنا، بروتوكول تعاون ، بهدف تعريف طلاب المدارس، بالصرح الطبي العملاق الذى بخدم مئات الأطفال من محاربى السرطان ودعمهم معنويا.

ووقع البروتوكول الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الاورمان والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، ايريني سمير غطاس، مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية قنا .



ومن المقرر أن تشارك في البروتوكول، مدارس ادارات دشنا التعليمية، ادارة قنا التعليمية، ادارة قفط التعليمية، ادارة نجع حمادي التعليمية، ادارة قوص التعليمية، ادارة الوقف التعليمية فى البروتزكول لزيارة مستشفى شفاء الأورمان بالاقصر.

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن هذا البروتوكول جاء في اطار استثمار التعاون بين المديرية والمستشفى بما بحقق اهداف الوزارة فى التربية البيئية والسكانية والصحية، من خلال زيارة الطلاب للصرح الطبي العملاق، والتعرف على الخدمات الطبية المميزة المقدمة للاطفال محاربي السرطان بمحافظات الصعيد ، مؤكدا على أن هذا البروتوكول يساهم في قيام طلاب مدارس قنا بتقديم الدعم المعنوى للاطفال المرضي في رحلتهم العلاجية للتخفيف عنهم وتشجيعهم على مواصلة العلاج لتحقيق معدلات عالية من الشفاء .

ورحب الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الاورمان، بتوقيع البروتوكول، مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، مؤكدا ان ذلك يساعد على توسبع قاعدة الداعمبن للاطفال المرضي بالسرطان ويشد من ازرهم ويخفف عنهم الالام ويساعد الأطفال على تحقيق نسب عالية من الشفاء.



واثنى محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان على توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى والتربية والتعليم في محافظة قنا ، مؤكدا ان ذلك يدعم الاطفال المرضي طوال رحلتهم العلاجية .

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