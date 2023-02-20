قنديل لطلاب مسابقة أنت النجم: ابحث عما يميزك واعمل ما تحبه وتتقنه

شهد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فعاليات مسابقة أنت النجم المسابقة الأكبر على مستوى الجامعات المصرية والتي تنظمها الجامعة للموهوبين في المجالات الفنية والثقافية.

وأشار الدكتور رئيس الجامعة أن إكتشاف المواهب من الأولويات الأولى لجامعة حلوان لأنها جامعة قوامها الموهبة، قائلاً للطلاب : مهم لأي شخص منكم أن يبحث عن مايميزه، وأن يعمل مايحبه ويتقنه، ودعا الطلاب إلى البحث عن النجاح وتنمية مواهبهم ليكونوا سعداء، مؤكدا علي ان التفوق في الانشطة الطلابية لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمي .

ويتم التنافس في مسابقة أنت النجم في مجالات الفنون التشكيلية، الرسم، التصوير الزيتي، النحت، الأشغال الفنية، الجرافيك، وفي الموسيقى والغناء في الغناء الفردي شرقي، غربي، العزف الفردي، التأليف الموسيقى، التلحين وفي المسرح التمثيل المسرحي الفردي، إستاند أب كوميدي، البانتومايم، في المجالات الثقافية شعر الفصحي، العامي، الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، المقال، الدوري الثقافي، الإنشاد الديني، المراسل، صحف الحائط والخط العربي.

هذا وتقام المسابقة بريادة ا.د. حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، واشراف ا.د. احمد فاروق مستشار رئيس الجامعه للأنشطة الطلابية والجامعية، راشد محمد عصام مدير عام الادارة العامه لرعاية الشباب، ومحمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.