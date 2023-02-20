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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عشان يسمعوا كلامي .. اعترافات سيدة الوراق بعد التحريض على تعذيب أولادها

ارشيفية
ارشيفية

تجري نيابة الوراق تحقيقات موسعة مع ربة منزل حرضت جارتها وابنتها على تعذيب صغارها في منطقة الوراق وذلك عقب إلقاء القبض عليهن فور انتشار مقطع فيديو للتعدي على صغيرة وتعذيبها. 

وواجهت النيابة الأم المتهمة وجارتيها بمقاطع الفيديو المنتشرة فاعترفن به وأنهن من ظهرن في الفيديو حيث أكدت الجارة وابنتها إنهما فعلتا ذلك بتحريض ومباركة الأم بحجة تأديب أطفالها كما اعترفت الأم أنها من طلبت منهما ذلك حتى يخشاها أطفالها ويطيعونها مرددة: "عايزاهم يسمعوا كلامي".

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قررت النيابة عرض الأطفال الثلاثة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما لحق بهم من إصابات جراء التعدي عليهم بالضرب وأمرت بحجز المتهمات الثلاث على ذمة تحريات المباحث. 

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن قيام سيدتين بالتعدي على طفلة وتعذيبها.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط المتهمتان المشار إليهما وتبين أنهما (ربة منزل وابنتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) .

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب الطفلة " 8 سنوات مقيمة بالعقار محل سكنهما"، بناءً على طلب والدتها "جارة المتهمتان وتربطها علاقة صداقة بهما".

وبفحص هاتف إحدى المتهمتين تبين احتوائه على عدة مقاطع أخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقي الطفلة المشار إليها ( سن 10 و 4 سنوات) وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم.. وبسؤال والدة الأطفال، أيدت اعترافات المتهمتان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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