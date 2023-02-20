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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سمية أبو العينين : جهود التحالف الوطني في ربوع مصر ترسّخ العدالة الاجتماعية

صدى البلد

قالت سمية أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وضع بكافة مؤسساتها رؤية متكاملة  لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة.

مؤكدة أن جهود التحالف الوطني في كل ربوع مصر ترسخ للعدالة الاجتماعية بين المواطنين وتعزز من المفهوم الشامل لحقوق  الإنسان الذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية القيادة السياسية.


وأوضحت مؤسسة ابو العينين  – في بيان لها بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي  يوافق 20 فبراير من كل عام  - تم العمل على  تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء الانسان، وإطلاق البرامج والمبادرات التى من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتوفير الغذاء والسكن  والصحة والتعليم وتمكينهم اقتصادياً.  


وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تنتشر في كافة ربوع مصر قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي  الذي  يضم كبرى مؤسسات العمل الأهلي   لتخفيف العبء عن المواطنين  جراء الأزمة الاقتصادية العالمية  وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للوصول للفئات الأكثر احتياجا وتنمية الوعي المجتمعي على كافة المستويات .


وأضافت المؤسسة أن  التحالف الوطني الذي  نفخر بكون مؤسسة أبو العينين الخيرية جزءا منه يعمل وفق خطط مدروسة للوصول إلى الأماكن الأكثر استحقاقا لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة  حيث أصبح لديه قاعدة بيانات موحدة بعد تكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني ووصل بفضل هذه القاعدة  لنحو ملايين  المواطنين  وقدم لأهالينا في كافة المحافظات خدمات مختلفة  .  


وأكدت المؤسسة أن التحالف الوطني لديه خطة استراتيجية لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية  حيث تم زيادة أنشطة برامج التحالف خلال الخمس سنوات القادمة كما يتم دراسة التوسع في ملف الاستثمار الخيري وجذب تمويل خارجي للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الحكومة .


ولفتت المؤسسة إلى أن التحالف يعمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي على محور التمكين الاقتصادي لإخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات فضلا عن تقديم  كافة التدخلات الغذائية والصحية والاجتماعية إلى جانب تقديم دعم نقدي  شهري منتظم الأسر الأكثر احتياجًا.


وتوجهت مؤسسة ابو العينين  بالشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لكافة مؤسسات المجتمع المدنى بعد أن أتاح لهم فرصة ذهبية للعمل وتنسيق الجهود مع الحكومة والقطاع الخاص  للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة  ..مضيفة :"هذه الجمهورية  الجديدة  تتسع لجميع مواطنيها وتحقق لهم الرخاء وتلبي تطلعاتهم على كافة المستويات  ونحن كمؤسسة  سنواصل العمل  بالتنسيق مع التحالف الوطني حتى نصل لأهالينا في كل مكان لتعزيز العدالة الاجتماعية " .

أبو العينين التحالف الوطني مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة ابو العينين التحالف الوطني للعمل الأهلي

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