وكيل التعليم بالبحر الأحمر: استمرار العمليات الإنشائية والتوسعات في مدارس الغردقة

أجرى هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والمهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية للمدارس الخاضعة للتوسعات والإنشاءات الحديثة بمدينة الغردقة.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة حسن كامل الثانوية؛ حيث تمت متابعة توسعات 18 فصلا دراسيا بخلاف الفراغات التكميلية والإدارية، وتم التأكيد على وجود الأسوار المؤقتة بين المدرسة وموقع العمل، وتم متابعة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية؛ حيث تمت متابعة إنشاء 16 فصلًا جديدًا بخلاف الفراغات التكميلية والخدمية، ثم انتقلوا إلى مدرسة السلام الابتدائية بنين، التي يتمز بها توسع وتعلية 12 فصلا، بالإضافة إلى متابعة مدرسة السلام بنات وبها توسع وتعلية لـ 16 فصلا، بخلاف الفراغات التكميلية والخدمية.

كما تابع وكيل التعليم انتظام العملية التعليمية بالمدارس، ومدى تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة باليوم الدراسي والاهتمام بتطبيق الأنشطة التربوية، مشددًا على الاهتمام بالإشراف اليومي بالفناء والأدوار، مع الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب.