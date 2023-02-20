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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

الشناوي ومشادات بعد
الشناوي ومشادات بعد نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إحالة شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الإفريقي " كاف " ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تجافي الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.. جاء في شكوى الأهلي:


أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره.


رغم قرار CAF بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة.. كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.


عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية. وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيًا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.


قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.


لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار CAF بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.


ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل. وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب.


الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود .. ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات CAF.

 

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