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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن رسميا عن مواصفات هاتف Vivo V27e

Vivo V27e
Vivo V27e

أكدت شركة  فيفو   Vivo الصينية أنها بصدد إطلاق النسخة العالمية من هواتفها الذكية Vivo V27 و فيفو V27 Pro في 1 مارس المقبل.

وأصبحت الصفحة الخاصة بهاتف Vivo V27e متاحة الآن على موقع  فيفو  الماليزي Vivo Malaysia، وهي الصفحة الرسمية التي تؤكد على موعد إطلاق السلسلة عالميا وتكشف عن مواصفات و صور جديدة لتصميم الهاتف الذكي المنتظر.

تصميم ومواصفات فيفو V27e

ومن خلال الصور الرسمية لهاتف Vivo V27e الذكي، نجد أن شاشة العرض أوليد OLED بثقب في اللوحة الأمامية تحتوي على كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، ويبدو أن لوحة الـ OLED مدمجة مع ماسح بصمات الأصابع، مع حواف مسطحة أما بالنسبة للوحة الخلفية نجد أنها بإعداد كاميرات ثلاثية وفلاش LED دائري.

ويحتوي الجانب السفلي من Vivo V27e على فتحة كارت SIM وميكروفون ومنفذ USB من نوع C وشبكة لتكبير الصوت.

ويبدو من الصور الأولية أن فيفو V27e لا يحتوي على منفذ لموصل الصوت مقاس 3.5 ملم. كما أمكدت فيفو Vivo أن سمك الجهاز يبلغ 7.8 ملم ويزن حوالي 186 جرامًا.

Vivo V27e

ويحتوي موبايل  فيفو  V27e على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري OIS.

ووفقًا للشركة ، تتكون وحدة الإضاءة الـ LED من ثلاثة مصابيح كهربائية يمكنها اكتشاف الإضاءة المحيطة وضبط درجة السطوع وفقا لمختلف الظروف والبيئة المحيطة مع تثيبت الإضاءة المنخفضة.

وتكشف عدة تقارير أن شاشة Vivo V27e تدعم تقديم جودة Full HD + مع دقة وضوح تبلغ 1080 × 2400 بيكسل، لكن الجهاز يدعم حتى شبكات الجيل الرابع فقط، مع معالج وحدة مركزية من ميدياتك شريحة من Helio G99 ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، في الوقت الحالي.

وليس من الواضح ما إذا كانت "فيفو" ستطلق نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G جنبا إلى جنب مع النسخة المعلن عنها.

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ويحتوي الجهاز على معالج رسوميات جرافيك من Mali-G57 MC2 و من المتوقع أن يأتي مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و128 أو 256 جيجا بايت من مساحة التخزين الأساسية ويدعم زيادة مساحة التخزين من خلال بطاقة microSDXC، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

ومن المتوقع أن يحزم الجهاز بطارية سعة 4600 مللي أمبير مدمجة لا يمكن إزالتها وتدعم شحن بقدرة 66 وات، بالإضافة إلى دعم شبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE, aptX HD.

وقد تطلق Vivo نسخة Vivo V27 Pro فقط في الأسواق والمتاجر في1 مارس، بينما طرازات V27 و V27e ستنضم إليها في وقت لاحق، ويمكن أن يكون V27 Pro نسخة معدلة من Vivo S16 Pro الحصرية بالسوق الصيني ، بينما يمكن أن يكون V27 جهازًا جديدًا يعمل من خلال معالج Dimensity 7200.

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