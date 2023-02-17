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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن رسميا عن مواصفات هاتف Vivo Y56 5G

Vivo Y56 5G
Vivo Y56 5G

أطلقت شركة  فيفو  Vivo الصينية رسميًا هاتفها الذكي متوسط المدى Y100 في الهند، ولكن في جعبتها جهاز آخر وأيضا من الفئة المتوسطة تستعد لإطلاقه قريبا  يسمى Vivo Y56 5G.

 

وعلى الرغم من أن الهاتف ما زال غير معلن رسميا، إلا أن متجر البيع بالتجزءة "ماهيش تيليكوم"، ومقره في مومباي، أعلن عن توفر جهاز  فيفو  Y56 5G للشراء ونشر تغريدة على صفحته الرسمية وأرفق صورة للمنتج الجديد  في صندوق التغليف الخاص به. 

 

تظهر الصورة أن الجهاز يحتوي على نسخة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام + 128 جيجا بايت روم من مساحة التخزين، بسعر 19،999 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك ، قامت العلامة التجارية الصينية بإدراج مواصفات موبايل فيفو Y56 5G على موقعها الرسمي عبر الإنترنت.

Vivo Y56 5G

مواصفات هاتف Vivo Y56 5G

يأتي الهاتف  Vivo Y56 5G  مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.58 بوصة، تقدم جودة Full HD+ مع دقة وضوح 2408 × 1080 بيكسل وكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فقط، وأقصى درجة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع.

يتم تشغيل Vivo Y56 5G عبر معالج وحدة مركزية من ميدياتك Dimensity 700 5G بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز، ثماني النواة مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم، ويمكن زيادة الذاكرة العشوائية يمكنه مع إضافة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

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يأتي الجهاز مع بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقدرة 18 وات فقط، وبنظام تشغيل أندرويد 13 ووزن إجمالي 184 جم، مع سمك 8.15 مم وارتفاع 164.05 مم وعرض 75.60.

 

بالنسبة لإعداد الكاميرات، تم تجهيز Vivo Y56 5G بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة ومستشعر ثاني بدقة 2 ميجابكسل، وكلاهما يدعمان الوضع الليلي مع ميزات أخرى، بينما نجد في اللوحة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

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