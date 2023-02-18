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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال vivo Y21 في السعودية

vivo Y21
vivo Y21

تقدم شركة "فيفو" الصينية جوالها Y21 من فئة Y الموفرة في الميزانية بميزات رائعة منها حجم الشاشة الكبير والشحن السريع بقدرة 18 وات والمعالج Helio P35 من ميدياتك وبطارية تدوم طويلا، بالإضافة إلى نمط تشغيل خاص بألعاب الفيديو.

يتوفر جوال  فيفو  Y21 في المملكة العربية السعودية بسعر 542 ريال سعودي مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين، 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم.

vivo Y21

مواصفات جوال vivo Y21

يأتي جوال  فيفو  Y21 مع شاشة عرض IPS LCD حجمها 6.51 بوصة، مع دقة وضوح 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع نشبة شاشهة إلى هيكل 81.8% و نسبة طول إلى عرض 20:9.

يتم تشغيل الجوال من خلال معالج من ميدياتك، شريحة MT6765 Helio P35 ثماني النوى بدقة تصنيع 12 نانو، بأقصى تردد ميقاتي 2.35 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين إما 64 أو 128 جيجابايت روم يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

vivo Y21

يحزم الجوال الجديد من فيفو بطارية مدمجة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 يعمل مع واجهة مستخدم Funtouch 11.1.

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يأتي الجهاز مع كاميرات ثنائية الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 بينما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة ماكرو f/2.4 وفلاش ليد وقدرة على التصوير فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0 وقدرة على تصوير فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل أيضا.

الوزن الإجمالي لجوال فيفو Y21 يصل إلى 182 جم، مع أبعاد طول 164.3 مم وعرض 76.1 مم وسمك 8 مم، مع دعم لشبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.

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