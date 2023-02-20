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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شبهها بأحد أعضاء جسده.. طليق دنيا بطمة يسخر من ذقنها

دنيا بطمة ومحمد الترك
دنيا بطمة ومحمد الترك

حالة من الجدل الواسع آثارها المنتج محمد الترك طليق الفنانة دنيا بطمة بعد أن سخر من اطلالتها الأخيرة والتى كانت حديث السوشيا ميديا بسبب ذقنها حيث كانت مادة خشبة للتهكم والسخرية. 

ونشر محمد الترك صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يسخر فيها من دنيا بطمة وذلك بصورة من احد اعضاء جسمه وهى الكوع حيث شبه ذقنها بذلك. 

محمد الترك

وتسببت هذه الصورة فى تهكم متابعيه على دنيا بطمة وقال متابعيه انه يقصد بها السخرية من طليقته بعد الأزمة التى كانت مشتعلة بينهما والتى انتهت بطلاقهما. 

وجاء رد دنيا بطمة على سخرية طليقها محمد الترك بالتجاهل التام وقررت أن تنشر المزيد من الصور الحديثة لها. 

دنيا بطمة محمد الترك الفنانة دنيا بطمة المنتج محمد الترك Arts Entertainment

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