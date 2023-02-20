في ذكراه.. قصة اللحظات الأخيرة بحياة صلاح رشوان

تحل اليوم الإثنين 20 فبراير، ذكرى رحيل الفنان صلاح رشوان، الذي ولد في 31 ديسمبر عام 1950، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2017، عن عمر يناهز الـ 66 عاما.

مشوار صلاح رشوان

صلاح رشوان أحد أبرز فناني جيله الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية، اُشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع.

وقام صلاح رشوان بأداء أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبًا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسه أكثر في مسلسلات التلفزيون.

أسرة صلاح رشوان

وأكدت زوجة الفنان الراحل صلاح رشوان السيدة ميرفت حاتم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، "أهم شيء لدى صلاح رشوان كان أولاده وعمله، كما أننا لم يكن لدينا علاقة بالفن أو الوسط الفني، كان يفصل بين عمله ومنزله".



وفاة صلاح رشوان

وتوفي صلاح رشوان في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.