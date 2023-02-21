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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا بدقة 64 ميجابيكسل.. سعر ومواصفات جوال vivo V25 Pro في السعودية

vivo V25 Pro
vivo V25 Pro

تطرح  فيفو  جوالها الجديد V25 Pro بمجموعة من المميزات الجديرة بالإعجاب، خاصة وأنه من فئة الأجهزة متوسطة المدى، من أبرزها أنه بشاشة عرض كبيرة منحنية ثلاثية الأبعاد تقدم جودة FHD+ وبمعالج Dimensity 1300 من ميدياتك، كما أنه داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

vivo V25 Pro

يتوفر جوال  فيفو  vivo V25 Pro في المملكة العربية السعودية بسعر 2099 ريال سعودي في المتاجر الأونلاين لنسخة الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز مواصفات جهاز فيفو V25 Pro.

مواصفات جوال vivo V25 Pro

يأتي الجوال مع شاشة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، حجم 6.56 بوصة وتقدم دقة وضوح 1080x2376 بيكسل وكثافة بيكسلات 398 بيكسل وجودة صورة  HDR10+ مع ذروة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع، مع مكبرات صوت بتجويف كبير لتجربة صوتية رائعة.

vivo V25 Pro

يتم تشغيل جوال  فيفو  بواسطة معالج من ميدياتك شريحة Dimensity 1300 بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النواة تردد 3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Mali-G77 MC9 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم نوعها UFS 3.1.

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يحزم الجهاز بطارية كبيرة سعتها 4830 مللي أمبير في الساعة مدمجة لا يمكن إزالتها وتشحن بقدرة 66 وات وتصل إلى 71% خلال 30 دقيقة فقط.

vivo V25 Pro

يتميز الجوال فيفو V27 Pro بوحدة الكاميرات الخلفية الثلاثية الفريدة، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل يدعم التثبيت البصري OIS مع خاصية التصوير الليلي فائق الدقة وخاصية بوكيه لإزالة الخلفية، ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع ومستشعر ثالث ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR والتصوير البانورامي، أما السيلفي فيأتي بدقة 32 ميجابيكسل مع خاصية التركيز التلقائي للعين.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم Funtouch 12 مع أبعاد، طول 158.9 مم وعرض 73.5 مم وسمك 8.6 مم و وزن إجمالي 190 جم.

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