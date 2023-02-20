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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا بشأن وقوع تسونامي في أعقاب الزلازل الجديدة

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر تسونامي حتى الآن في أعقاب الزلازل الجديدة.

ومنذ قليل، حذرت الرئاسة التركية، المواطنين من الاقتراب من البحر خشية ارتفاع منسوب المياه.

وقالت الرئاسة التركية: “نطالب المواطنين بالابتعاد عن البحر خشية ارتفاع منسوب المياه”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت السلطات التركية المواطنين من الاقتراب من البحر في محافظة هطاي بعد حدوث زلازل جديدة بسبب خطر ارتفاع منسوب المياه.

وقالت السلطات التركية في بيان، “نظرا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 50 سنتيمترا بعد الزلازل، يطلب من المواطنين عدم الاقتراب من شاطئ البحر”.

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تحذير عاجل من الرئاسة التركية بعد الزلزال الجديد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل زلزال جديد في منطقة سامنداج في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، أن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين. 

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