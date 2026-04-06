محمد عبدالجليل: لاعبو المصري لم يركزوا في الملعب أمام الزمالك



أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء المصري البورسعيدي أمام الزمالك كان ضعيفًا، مشددًا على قصور المدرب نبيل الكوكي في إدارة المباراة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "المصري كان سيئًا جدًا في مواجهة الزمالك، ونبيل الكوكي ضعيف، والتغييرات التي أجراها المدرب كانت خاطئة".

وأضاف: "لاعبو المصري لم يكونوا مركزين في الملعب، والمدرب أجرى التغييرات بشكل متأخر جدًا، ما أثر على الأداء العام للفريق".

وتابع: "لاعبي الأهلي في الأزمات يظهر لديهم موقف، ولكن في حالة الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا قد يضيع الدوري".