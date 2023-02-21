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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 : تبهر من حولك

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، من الأبراج النارية ومن أبرز صفاته الثقة بالنفس وقوة الشخصية والتفكير الإيجابي ويرفض الاستسلام.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 20 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن إيجابيتك قد تثير إعجاب الآخرين من حولك، قد يتخلص البعض من مشكلة صحية طويلة الأمد ويشعرون بتحسن كبير، قد يستثمر البعض أيضًا في عقار تجاري اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يمكنك تجربة شيء جديد ومبدع في العمل لأن الرتابة ليست شيئًا، قد تحاول استكشاف أشياء ومجالات جديدة لزيادة فرص تكليفك بمسؤوليات عمل رئيسية.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

قد يتخلى البعض عن الأطباق الحارة والثقيلة ويفضلون اتباع نظام غذائي لإزالة السموم، قد تبهر الناس من حولك بروح الدعابة والطاقة لديك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

إذا لم تكن راضيًا عن علاقتك الحالية فاستمر في حياتك، قد يجد العزاب شخصًا جذابًا للغاية ويخططون لطرق للتواصل معه أو معها.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

يمكن للوالدين زيارتك لقضاء وقت ممتع ومناقشة مسألة عائلية مهمة، قد يتصل بك شخص مقرب أو يرسل لك رسالة وقد يؤدي ذلك إلى تحسين حالتك المزاجية.

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