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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الضربة الأولى.. كوريا الجنوبية تفكر في رد نووي على بيونج يانج

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

اقترح زعيم حزب قوة الشعب المحافظ الحاكم في كوريا الجنوبية أن “تفكر بجدية” في تطوير أسلحة نووية إذا استمرت الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من تهديدات بيونج يانج غير فعالة.

واشتعلت التوترات في شبه الجزيرة الكورية منذ أن استأنفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية الباليستية لأول مرة منذ 1 يناير.

وجاء ذلك بعد عدد قياسي من عمليات إطلاق الصواريخ في عام 2022.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، قال تشونج جين سوك، اليوم الاثنين، “نحن بحاجة إلى التفكير بجدية في تطوير قدراتنا النووية الخاصة إذا كان مثل هذا الرد غير كاف”، في إشارة إلى ما يسمى بنظام الضربة الأولى “سلسلة القتل” في البلاد.

وتم تصميم البروتوكول العسكري “سلسلة القتل” كرادع للتهديدات النووية الكورية الشمالية، ويتضمن ضربات وقائية ضد صوامع الصواريخ النووية والقيادة العليا لبيونج يانج إذا تم اكتشاف إطلاق نووي وشيك.

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وبدأ العمل بهذا النظام قبل عقد من الزمان، ولكنه تلقى زخما متجددا في عهد الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو الماضي.

كما صرح يون بأن بلاده قد تسعى إلى الحصول على رادع نووي خاص بها وهي المرة الأولى في حقبة ما بعد الحرب الباردة التي يقترح فيها زعيم كوري جنوبي مثل هذه الخطة.

وأوضح لاحقا أنها لم تكن سياسة نشطة لحكومته.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بيونج يانج

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