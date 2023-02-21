وفاة شاب إثر سقوطه بأسانسير أثناء اصلاحه ببرج سكني في المحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل وفاة شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر سقوط اسانسير عليه، حال قيامه بأعمال إصلاح داخل برج سكني كما تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام .

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة تلقي إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الأهالي بسقوط اسانسير برج سكني بشارع سعد محمد سعد على أحد الفنين حال قيامه بعملية الإصلاح.

كما انتقل القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة اسعاف، الي محل الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية منن التحريات والمعاينة الأولية، وفاة لشاب ويدعي أحمد طارق محمد على، ويبلغ من العمر 23 سنى إثر سقوط اسانسير برج سكني، بشارع سعد محمد سعد، وجري رفع الاسانسير واستخراج الجثمان كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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