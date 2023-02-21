إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

قالت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وأنها تجسد شخصية شاهيناز عصمت الحلواني سيدة الأعمال الكبيرة المُحبة للتمثيل رغم رفض أبوها.

وأضافت إميلي خالد، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «كنت قاعدة في البيت في أمان الله لقيت زميلتي في المعهد نغم صالح بتكلمني بتقول لي انت اترشحتي لمسلسل تياترو مع استاذ رؤوف عبد العزيز فجيت وشفت وتمام مضيت كل حاجة بس تقريبا اللي رشحني دكتور أشرف زكي».

وتابعت إميلي خالد: «كنت شغالة مع دكتور أشرف زكي في مشروع قبلها فهو كان عايز لدور شاهيناز واحدة تكون A كلاس ويكون عندها لغات والتفاصيل دي».

واستطردت إميلي خالد، قائلة: «دكتور أشرف زكي مش عارفة بجد من غيره كنا هنعمل ايه .. هو عمال يفتح للجيل بتاعنا عشان هو مؤمن بينا».

وحول دعم المواهب الشابة، قالت إميلي خالد: «دكتور أشرف زكي عارف إن في مواهب للأسف ما خدتش فرصتها لسه فهو واقف جنبنا قوي وهو فعلا بمعنى الكلمة أبونا وأنا بحبه قوي والله».

تفاصيل مسلسل تياترو

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجيا، ودراميا مميزا ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

"تياترو"، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

واستمرت تحضيرات المسلسل لعدة أشهر سابقة، كانت بمثابة رحلة استكشاف لمواهب فنية جديدة، يُجدد خلالها الدماء بالوسط الفني، وهو ما نال إعجاب وتقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي لم تتوقف عن دعم الفكرة، حتى صار مشروعًا فنيًا متكاملًا، وجاهزًا للتنفيذ، وتم الاستقرار في نهاية المطاف على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا.