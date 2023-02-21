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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكثيف إضرابات الرعاية الصحية في بريطانيا مع تصويت صغار الأطباء للانسحاب

اضرابات الرعاية الصحية
اضرابات الرعاية الصحية في بريطانيا

قالت نقابة العمال البريطانيين إن عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في إنجلترا صوتوا للإضراب الشهر المقبل ، مما يضيف إلى سلسلة من الإضرابات من قبل الممرضات وعمال الإسعاف ، مما يشكل ضغطا على نظام صحي متوتر بالفعل.

قالت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) ، التي تمثل حوالي 45000 طبيب مبتدئ في إنجلترا ، إن 98٪ من المشاركين في الاقتراع صوتوا لصالح الإضراب ، مضيفة أنهم سيقيمون إضرابًا لمدة 72 ساعة الشهر المقبل. ولم يذكر مكتب نقد البحرين موعدا للإضراب.

وافق الأطباء المبتدئون في عام 2019 على زيادة سنوية بنسبة 2٪ في الأجور كجزء من صفقة مدتها أربع سنوات ، لكنهم يقولون إن هذا غير كافٍ الآن في ضوء ارتفاع التضخم.

وقالت الجمعية البريطانية: 'هذا التصويت يظهر ، دون أدنى شك ، قوة الشعور لدى معظم الأطباء المبتدئين في إنجلترا'. واضاف 'نشعر بالاحباط واليأس والغضب وصوتنا بالالاف'.

يصف BMA الأطباء المبتدئين بأنهم مؤهلون في التدريب السريري ولديهم خبرة تصل إلى ثماني سنوات في العمل كطبيب بالمستشفى أو تصل إلى ثلاث سنوات في الممارسة العامة. يعملون تحت إشراف طبيب كبير.

ووصف وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي التصويت بأنه 'مخيب للآمال للغاية'.

'لقد التقيت بـ BMA والنقابات الطبية الأخرى لمناقشة ما هو عادل ومعقول التكلفة ، بالإضافة إلى مخاوف أوسع بشأن الظروف وعبء العمل. أريد مواصلة مناقشة كيف يمكننا جعل NHS مكانًا أفضل للعمل للجميع قال في بيان ، مستخدما اختصار خدمة الصحة الوطنية.

تقول مؤسسة نقد البحرين إن الأطباء المبتدئين قد عانوا من خفض الأجور بنسبة تزيد عن 25٪ منذ عام 2008 ، مما ترك الكثيرين محبطين وأربعة من كل عشرة يرغبون في ترك المهنة ، وفقًا لمسح حديث.

وقالت نقابة أخرى للأطباء ، وهي جمعية مستشاري ومتخصصي المستشفيات ، إن أعضاءها من الأطباء المبتدئين صوتوا أيضًا لتنفيذ إضراب في اقتراع منفصل. شارك في هذا الإضراب ، في 15 مارس / آذار ، أقل من ألف موظف.

ستزيد الإضرابات من الضغط على هيئة الخدمات الصحية البريطانية التي تمولها الدولة والتي تعاني بالفعل من نقص الموظفين وتراكم السجلات ، وتشهد الآن موجات من الإضرابات التخريبية من قبل العاملين في مجال الصحة.

جادلت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن الزيادات المرتفعة في الأجور لن تؤدي إلا إلى زيادة التضخم وأسعار الفائدة ومعدلات الرهن العقاري.

أضرب أكثر من 10 آلاف من عمال الإسعاف يوم الإثنين ، بينما أعلنت نقابة التمريض الأسبوع الماضي إضرابًا جديدًا لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الأول من مارس.

وزير الصحة انجلترا الرعاية الصحية المملكة المتحدة وزير الصحة البريطاني

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