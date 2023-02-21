مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

تهتم جموع المصريين والعرب، بمعرفة مواقيت الصلاة ومتابعتها يوميا عبر المواقع الإخبارية، ولذا يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، 1 شعبان 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، 1 شعبان 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:03 ص

الشروق: 6:30 ص

موعد أذان الظهر: 12:09 ظ

موعد أذان العصر: 3:22 م

موعد أذان المغرب: 5:48 م

موعد أذان العشاء: 7:06 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:03 ص

الشروق: 6:30 ص

موعد أذان الظهر: 12:09 ظ

موعد أذان العصر: 3:22 م

موعد أذان المغرب: 5:48 م

موعد أذان العشاء: 7:06 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:08 ص

الشروق: 6:36 ص

موعد أذان الظهر: 12:14 ظ

موعد أذان العصر: 3:26 م

موعد أذان المغرب: 5:52 م

موعد أذان العشاء: 7:11 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 5:04 ص

الشروق: 6:32 ص

موعد أذان الظهر: 12:10 ظ

موعد أذان العصر: 3:22 م

موعد أذان المغرب: 5:48 م

موعد أذان العشاء: 7:07 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

موعد أذان الفجر: 4:51 ص

الشروق: 6:17 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص

موعد أذان العصر: 3:11 م

موعد أذان المغرب: 5:37 م

موعد أذان العشاء: 6:54 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:03 ص

الشروق: 6:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:09 م

موعد أذان العصر: 3:25 م

موعد أذان المغرب: 5:51 م

موعد أذان العشاء: 7:06 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:01 ص

الشروق: 6:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:07 م

موعد أذان العصر: 3:23 م

موعد أذان المغرب: 5:49 م

موعد أذان العشاء: 7:05 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

موعد أذان الفجر: 5:18 ص

الشروق: 6:41 ص

موعد أذان الظهر: 12:25 م

موعد أذان العصر: 3:42 م

موعد أذان المغرب: 6:09 م

موعد أذان العشاء: 7:23 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:55 ص

الشروق: 6:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:02 م

موعد أذان العصر: 3:20 م

موعد أذان المغرب: 5:47 م

موعد أذان العشاء: 7:00 م