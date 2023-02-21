تسريبات تكشف تصميم هواتف iPhone 15 Pro وأبرز التغييرات.. صور

كشفت تسريبات مصورة التغييرات التي ستحصل عليها تصميم هواتف iPhone 15 Pro القادمة، حيث ستأتي الهواتف مع حواف منحنية، مع حجم نتوء كاميرا كبير يختلف عن نتوء الكاميرا في هواتف iPhone 14 Pro .

وبحسب موقع 9to5Mac فإن عدد من النماذج ثلاثية الأبعاد التي تم تسريبها لطرز Pro من هواتف iPhone 15 تشير بأن الهواتف ستختلف عن هواتف iPhone 14 Pro بشكل كبير ، كما ستحصل الهواتف على سمك أكبر مقارنة بالهواتف السابقة.

تصميم iPhone 15 Pro

ومن التغييرات التي باتت مؤكدة في هواتف iPhone 15 هي تحولها إلى منفذ شحن من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning ، إلا أن طرز iPhone 15 Pro ستحتوي على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 لتسريع نقل البيانات، أما منفذ USB-C في طرز iPhone 15 الأساسية فسيكون مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0.

تصميم iPhone 15 Pro

تصميم iPhone 15 Pro

وستتخلى هواتف iPhone 15 Pro عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا، حيث ستوفر الشعور بالضغط على الأزرار دون أن تحركها حيث ستكون هذه الأزرار مشابهة لزر الشاشة الرئيسية .

تصميم iPhone 15 Pro

تصميم iPhone 15 Pro

ومن المرجح أن يتم تصنيع هواتف iPhone 15 Pro من التيتانيوم والتي تعتبر أقوى بكثير وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، بالإضافة إلى حصولها على معالجات A17 Bionic ، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، والتي ستزيد من تحسين الأداء والكفاءة.