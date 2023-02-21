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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعرف على آخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الترم الأول بألسن عين شمس.. البحث العلمي تعلن فتح التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية . 

 

تعرف على آخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الترم الأول بألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول من يوم الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

 

اخر موعد 2 مارس .. البحث العلمي تعلن فتح التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الإتفاقية  الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة إستخدام  بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .


 

جامعة القاهرة تنظم بطولة للشطرنج فردى للطلبه والطالبات … تفاصيل

أعلنت الادارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة بطولة الجامعة فى الشطرنج فردى ، وذلك خلال الفتره ٥ مارس حتى يوم ٩ من نفس الشهر.

 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق اليوم برنامجا لتعليم اللغة الإنجليزية
تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، برنامج «الطريق إلى الجامعة» الذي يوفر فرصًا مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت لطلاب الصفوف الإعدادية والثانوية في مصر وذلك في احتفالية بقاعة معتز الألفي، حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

 

 

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن معايير الجودة بالعملية التدريسية 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

بمشاركة ٨٤ جنسية مختلفة.. انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس
تنطلق فعاليات  مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس   يوم الخميس 2023/2/23 بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و اسرة من اجل مصر المركزية.

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