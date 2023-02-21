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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هاتشباك إيطالية| سعر فيات 500 موديل 2023 في مصر

سيارة فيات 500 موديل
سيارة فيات 500 موديل 2023

فيات 500 موديل 2023 تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وهي من إنتاج شركة فيات الإيطالية، وظهرت فيات 500 لأول مرة سنة 1957، وتميزه فيات 500 بصغر حجمها وقوة محركها، بالإضافة الي أن الطراز الجديد من فيات 500 موديل 2023 مستوحى من السيارة الأصلية  ذات المحرك الخلفي من موديل  1957، وتقدم فيات 500 في سوق السيارات المصري من خلال فئة واحدة .

سيارة فيات 500 موديل 2023

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محرك فيات 500 موديل 2023

تستمد سيارة فيات 500 موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم أقصي للدوران 131 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في 10.5 ثانية، وتستهلك 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 182 كم/ساعه.

سيارة فيات 500 موديل 2023

مقصورة فيات 500 موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة فيات 500 موديل 2023 علي الكثير من التجهيزات منها،  شاشة يوكونيكت مقاس 7 بوصه، ونظام ملاحة اختياري، وتصميم دائري للنوافذ الخلفية، بالإضافة الي ميزة التعرف على الأوامر الصوتية، وميزة التوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية ابل كار بلاي واندرويد اوتو .

سيارة فيات 500 موديل 2023

أنظمة الأمان والسلامة في فيات 500 موديل 2023

زودت سيارة فيات موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل القرصية المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لضغط الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، و7 وسائد هوائية، وهيكل من الفولاذ الصلب، ونظام قطع الوقود عند الاصطدام لمنع وقوع الحرائق، وأحزمة أمان.

سيارة فيات 500 موديل 2023

فيات 500 موديل 2023 من الخارج

تمتلك سيارة فيات 500 من الخارج مظهر أنيق بفضل احتوائها علي، لمسة تثير الحنين إلى الماضي بتصميمها الكلاسيكي الإيطالي، ولمسات من الكروم، وشارة دولتشي فيتا على الصداد الأمامي، وجنوط معدنية مقاس 15 أو 16 بوصه، وسقف زجاجي أنيق .

سيارة فيات 500 موديل 2023

سعر فيات 500 موديل 2023

تباع سيارة فيات 500 موديل 2023 في سوق السيارات المصري من خلال فئة واحدة يصل سعرها الي 684 ألف جنيه .

 

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