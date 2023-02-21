لتعزيز أوجه التعاون.. رئيس جامعة بنها يستقبل وفد هيئة تنمية الصعيد بالوزراء

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وفد هيئة تنمية الصعيد من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى خليل مستشار رئيس الهيئة لمشروعات الإنتاج الحيوانى وذلك على هامش زيارته لكلية الزراعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة ، والدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور جمال سوسه أنه الزيارة تأتى فى اطار تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية الصعيد في شتى المجالات التنموية ، وذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".



وأشار الدكتور جمال سوسه الى أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائي ، حيث تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بكلية الزراعة هذا العام إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدان في العام الماضي وذلك من خلال الإعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير.



كما تم التوسع في مشروع الإنتاج السمكى للمزارع السمكية المغلقة والمفتوحة ، والصوب الزراعية التي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي في غير موعده وتوفير الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وسد الفجوة الغذائية والحفاظ علي الأمن الغذائي للمواطنين.



وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية قد أنتجت أيضا سلالة دجاج بنها الجديدة بهدف تحسين صفات الدجاج وجودة البيض المنتج ، مشيرا الى أن سلالة دجاج بنها تأتي في إطار جهود الجامعة لمواجهة التغيرات المناخية وربط البحث العلمي في بالجامعة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر.



من ناحية أخرى قام وفد هيئة تنمية الصعيد بمجلس الوزراء بزيارة المزارع السمكية ، والصوب الزراعية والقطاعات الإنتاجية ، ومزارع القمح كلية الزراعة بمشتهر يرافقهم عميد الكلية والوكلاء والأساتذة ، وذلك للاستفادة من خبرات أساتذة كلية الزراعة والبحوث العلمية التطبيقية والتقنيات الحديثة التي تطبق في مجال الزراعة لزيادة الإنتاجية وإنتاج منتجات زراعية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

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