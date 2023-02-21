عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 و11 مارس .. حفلين لـ مسار إجبارى بساقية الصاوى

صدى البلد

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفلين متتاليين بساقية الصاوى يوم 10 و11 مارس المقبل .

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً وتم طرح تذاكر الحفل بسعر 250 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار اجباري اغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)، ويتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج. 

حفل مسار إجباري فى أيام قرطاج
 

وكان فريق مساء إجباري قد قدم حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر إغانيهم القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.
 

معلومات عن حفل مساء إجباري

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

ساقية الصاوي مهرجان أيام قرطاج الموسيقية فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية أخبار مسار إجبارى ألبومات مسار إجباري أغاني مسار إجباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات شهري مارس وأبريل

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

بشرى لعمال مصر.. موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه

ترشيحاتنا

بسبب كراتين.. مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة بالمطرية

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوزبكستاني بقصر الاتحادية

وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات مدارس الثانوية الفنية الزراعية وطرحها للمواطنين

بث مباشر.. استقبال الرئيس السيسي نظيره الأوزبكستاني بقصر الاتحادية

10 ملايين جنيه| بدء استئناف تامر أمين على حكم تغريم عبدالناصر زيدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصيان 21 فبراير.. حادثة كوبري عباس سبب تغيير حكومة النقراشي باشا| تقرير

أداء مخيب للآمال.. هل يودع منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا مبكرا؟

ذيله كشفه| شاهد.. تمساح ضخم بأستراليا يتخفى في الطين لاصطياد فريسته

دراسة: الحالة النفسية السيئة تجعلك أكثر كفاءة في عملك لهذه الأسباب

فيديو

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ