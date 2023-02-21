456 قتيلا وجريحا.. حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا وسوريا الجديد

لقي ستة أشخاص مصرعهم في زلزال جديد بقوة 6,4 درجات ضرب مساء أمس الاثنين محافظة هاتاي التركية (جنوب)، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، ثمانية منهم في حال حرجة، بحسب المصدر نفسه.

وحصل الزلزال الجديد الذي يعتبر هزة ارتدادية للزلزال الأول بعد 14 يومًا من حصول الأول كما أعقبته 90 هزة ارتدادية إحداها بقوة 5,8 درجات.

في الوقت نفسه، أصيب 150 شخصاً على الأقل بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت منظمة “الخوذ البيضاء”.

وشعر سكان دول عدة في المنطقة منها لبنان وقبرص، بالهزة.