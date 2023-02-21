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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة : تركيب وصيانة منظومة كلور جديدة بالمحطات استعدادا للصيف

اعمال الصيانة
اعمال الصيانة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن تركيب وصيانة منظومة كلور جديدة في عدد من محطات مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي في إقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، واستعدادا لفصل الصيف.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم بالفعل الانتهاء من صيانة وتركيب منظومة كلور كامل حديثة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، منها محطة مياه وادي الملاك، ومحطة مياه القنطرة غرب، ومحطة مياه فايد الكبرى، ومحطة مياه المنايف " الكومباكت"، ومحطة معالجة مياه صرف صحي أبوخليفة، ومحطة مياه " كومباكت"، أبوخليفة، ومحطة تحلية مياه نفيشة، وصيانة المنظومة في محطة رفع الدوايدة، وصيانة وتركيب في محطتين داخل مجمع محطات مياه القصاصين.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تابع أعمال الصيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوسلطان للفلوميتر المحطة رقم 1 وتم ضبط مفاتيح جرعة الكلور، وانتظام حقن الكلور بوحدتي المحطة، وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، كما تم عمل صيانة لهيدر غاز الكلور بمحطة مياه المستقبل الكبرى، وضبط جرعات الكلور وتشغيل الخط وتحميل المحطة عليه، كما تم عمل صيانة لمنظومة الكلور لمحطة مياه القنطرة غرب، وعمل صيانة كاملة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، ان إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، علي مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، كما تعمل الإدارة علي تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتتم صيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة، لافتا علي الاستمرار في تركيب وصيانة جميع منظومات الكلور بالمحطات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاث " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لعمل التحليل المطلوبة لها " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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بورسعيد مياة الشرب محافظة الاسماعيلية الخضروات والفاكهة الصرف الصحى الاسماعيلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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