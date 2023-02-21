برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك بمران اليوم

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين خلال الفقرة التأهيلية التي استمرت لمدة تقترب من 20 دقيقة ، من خلال أداء تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب تدريبات خاصة بالكرة من خلال التمرير في مربعات صغيرة.

ويهدف الجهاز الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب وعلاج الإرهاق في ظل ضغط المباريات المستمر خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.