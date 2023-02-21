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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. برنامج تأهيلي خاص لرباعي حراسة المرمى

حراس مرمى الزمالك
حراس مرمى الزمالك

وضع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

وتم تقسيم البرنامج التدريبي الخاص بحراس المرمى إلى فقرتين ، الأولى تضمنت  تدريبات بدنية قوية بشكل منفرد للرباعي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم وتجهيزهم بالشكل الأمثل.

وتضمنت الفقرة الثانية، تدريبات على سرعة رد الفعل باستخدام صدادات حديدية، بالإضافة إلى تدريبات التسديد من خارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المناسب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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