مصرع شخص سقط من قطار وإصابة طالبة صدمتها كارو بملوي

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من قطار أمام محطة سكك حديد ملوي ، كما أصيبت طالبة بارتجاج ونزيف بالمخ حيث صدمتها عربة كارو كانت تسير بسرعة جنونية في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول شخص 51 عاما، مقيم في محافظة قنا بجنوب الصعيد، إلي المستشفي التخصصي في مركز ملوي، مصابا ببتر بالقدم اليسري وجروح بفروة الرأس، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفي سقط أثناء نزوله من القطار أمام محطة سكك حديد قرية المعصرة في مركز ملوي، حيث تم نقله للمستشفي التخصصي وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مأمور مركز شرطة ملوي بلاغا من الأهالي، باصطدام عربة كارو كانت تسير بسرعة جنونية بفتاة أثناء سيرها بجوار مزلقان قرية المحرص التابعة للوحدة المحلية بقلندول.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة طالبة 12 عاما، تقيم بقرية المحرص باشتباه إرتجاج ونزيف في المخ، وتم نقلها إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط العربة الكارو وقائدها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.