مع قدوم شهر رمضان.. التموين: خصومات تصل لـ30% لكل السلع الإستراتيجية بأهلا رمضان

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم الوصول لأكثر من 341 معرض من معارض أهلا رمضان، وهو يعتبر أمر غير مسبوق، وتتصدر الشرقية بأكثر عدد من المعارض، يليها المنوفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن التخفيضات بمعارض أهلا رمضان تصل إلى 30% من السلع الإستراتيجية التي تهم كل مواطن، بجانب الخضروات والفاكهة ومستلزمات رمضان.

وتابع أنه يتم تقديم شوادر بالإتفاق مع وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات الغذائية فى جميع أنحاء الجمهورية لتصل لكل القري والنجوع، لافتا إلى أنه يجانب تلك المعارض يتم ضخ كمية كبيرة من السلع الغذائية.