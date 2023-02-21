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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الثلاثية في أسوان بالدوري..حساب الأهلي: "وحيدا على الصدارة وحيدا بلا خسارة"

الاهلي
الاهلي

احتفل الأهلي بفوز الفريق أمام أسوان بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عددا من الصور بالمباراة وعلق:"وحيدًا على الصدارة وحيدًا بلا خسارة".

ثلاثة أهداف.. صدارة الترتيب.. شباك نظيفة.. أقوى خط هجوم.. أقوى خط دفاع #يلا_يا_أهلي"

وواصل الأهلي سيطرته وابتعاده بصدارة الدوري بعد فوزه اليوم علي أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي استاد أسوان ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبتلك النتيجة وصل المارد الأحمر إلي النقطة 40 في المركز الأول وتجمد رصيد زهرة الجنوب عند 22 نقطة في المركز الثامن.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي.. وفي خط الدفاع : خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.  
وفي خط الوسط : أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم: كهربا.

الأهلى كهربا الدوري المصري الدوري الممتاز أسوان محمد الشناوي حسين الشحات

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