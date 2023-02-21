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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإسماعيلية .. مقتل مسن خلال مشاجرة في أبو سلطان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في ابو سلطان التابعة لمركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل مسن، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في ابو سلطان بالاسماعيلية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة،  وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة تعرض المجني عليه لاعتداء أدى إلى مصرعه.

وألقت مباحث فايد القبض علي المتهم في الواقعة، والذي قام بالاعتداء علي المجني عليه بالشوم.

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