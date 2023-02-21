أستاذ جيولوجيا: تركيا مازالت تواجه خطر الزلازل

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن كتلة الأناضول منطقة الزلازل، موضحا أنها أكبر منطقة خطرة للزلازل في البحر المتوسط.



وأضاف عباس شراقي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن آثار الزلازل تتوقف على قوى البنية التحتية في البلد التي تقع فيها، لافتا إلى أن تركيا مازالت في خطر الزلازل، وهذه المنطقة فيها زلازل مستقبلا.

كتلة الأناضول



وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن كتلة الأناضول أكثر منطقة معرضة للزلازل عالميا بعد اليابان.

