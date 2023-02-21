برلمانية تطالب بتحسين بيئة عمل الأطباء

قالت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تقدمت بطلب إحاطة في وقت سابق بشأن سياسة وزارة الصحة في التعامل مع الفرق الطبية وخاصة الأطباء، لافتة إلي أن بيئة العمل الحالية أصبحت طاردة لعدة أسباب منها عدم وجود رواتب غير مجزية.

ترجمة التوجيهات علي أرض الواقع

و أضافت “ سعيد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن توجيه وزير الصحة بشأن زيادة أعداد الأطباء بالمنشأت الصحية، أمر جيد للغاية، لذا لابد من ترجمة هذه التوجيهات علي أرض الواقع في شكل إجراءات سريعة، منوهة إلي ضرورة معاملة “ الجيش الأبيض” معاملة خاصة وذلك بالإهتمام بالجوانب المادية والأمنية والتأهلية مع تفعيل المساواة بينهما.

كما جددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلبها بشأن تحسين أداء السيدات العاملات بالقطاع الصحى من خلال تفعيل البند الخاص بإنشاء حضانات الأطفال وفقا للقانون، حيث أن نسبة السيدات العاملة بهذا القطاع تقرب لـ 60%، موضحة “ أن حال تنفيذ هذه الخطوة ستسهم في عودة العاملات من اجازات رعاية الأطفال”.

واختتمت النائبة حديثها، بالتأكيد على أهمية التوزيع الصحيح للأطباء والتمريض، علي مستوي المحافظات، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومحل السكن، من أجل إزالة التحديات والعقبات أمامهم، لا سيما عند التوزيع في المحافظات الحدودية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مديري المديريات الصحية بالمحافظات، بزيادة أعداد الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية في ضوء الاحتياج الفعلي لمنظومة العمل، بما يضمن توفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى بكفاءة وجودة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

ووجه الوزير خلال الاجتماع مديري المديريات بالمحافظات بمراجعة معدلات الأداء الخاصة بالفرق الطبية، للعمل على تطويرها، مؤكداً استمرار الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.