حلمي بكر: ما فعلته الفنانة لطيفة في المستشفى جعلني أبكي..فيديو

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن ما فعلته الفنانة لطيفة في المستشفى جعلني أبكي، مشيرا إلى أنها عملت على دعمي بشكل كبير خلال وعكتي الصحية.

وقال حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لدي مشروع غنائي أسمه “الكل يغني” تشارك فيه لطيفة كمغنية ومذيعة.

وتابع الموسيقار حلمي بكر، أنه بكيت لحظة خروجي من المستشفي بعد أن فوجئت بأطفال يقدمون لي باقات ورد، مؤكدا أنه فوجئت بأنقلاب بعض الاصدقاء المقربين على واصبحوا يهاجموني بشكل مستمر بدون أي أسباب.

يحتاج دائما إلى توجيه

وأشار حلمي بكر إلى أن المطرب يحتاج دائما إلى توجيه مهما كانت شهرته

