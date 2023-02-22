خبير سياحي يكشف قصة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن الدولة المصرية تحتفل كل عام بظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل، بمناسبة تتويجه لعرش الحكم.

وأضاف "حسام هزاع" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز" الفضائيه، أن ظاهرة تعامد الشمس تدخل للممر الأمامي للمعبد حوالي ٦٠ متر وتضي ٣ تماثيل، وهم تمثال الإله آمون وتمثال رمسيس وتمثال إله الموت.

وتابع حسام هزاع، أن ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني تستمر من ٢٠ الي ٢٥ دقيقة فقط، مشيراً إلى أن العالم أجمع يأتي إلى مصر ليشاهدوا تلك الظاهرة الهامة.