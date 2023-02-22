بعد تماثله للشفاء.. حلمي بكر: ما فعلته لطيفة خلال زيارتي بالمستشفى أبكاني

أشاد الملحن حلمي بكر، بزيارة الفنانة لطيفة له في المستشفى، مشيرًا إلى أن ما فعلته لطيفة تسبب في بكائه.

وقال خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة "MBC مصر"، مساء الثلاثاء: "اللي عملته خلاني بكيت، وأنا الملحن الذي زارته لطيفة في منزله، وبرفقتها الشاعر عبدالوهاب محمد".

من جانبها، أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها بتماثل حلمي بكر للشفاء، ليعقب الملحن بقوله إن لطيفة كانت الأفضل في حفل "تريو نايت" المقام بالمملكة العربية السعودية، ليلة رأس السنة.

وذكرت لطيفة أن حلمي بكر، فنان كبير جدًا ومدرسة في الفن الشرقي والعربي، كما أن الجميع يعلمون قيمته، معقبة: "مدرسة إنسانية وفنية، ويتكلم من حبه وإيمانه أن الفن يجب أن يدرس، وزيارتي أقل حاجة وواجب".

وأعلن الملحن أنه يتعاون مع الفنانة لطيفة بمشروع غنائي يدعى "الكل يغني" والذي تشترك فيه كمغنية ومذيعة، لتدعو له الفنانة في نهاية المداخلة الهاتفية بالصحة وطول العمر.