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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة جديدة بشأن عودة رمضان صبحي للمارد الأحمر

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان يعلم جيدًا بقدرة الأهلي على الفوز بنتيجة كبيرة أمام أسوان، مؤكدًا أن الفريق الأحمر كان في حالة تركيز شديدة خلال اللقاء.

وقال “عبدالجليل” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي احترم أسوان في الملعب، ولاعبو الفريق احترموا أنفسهم، وقدّموا مستوى جيدًا خلال اللقاء على رأسهم حسين الشحات، وهو يسير بشكل جيد منذ شهرين تقريبًا مع الفريق".

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وأضاف: "كولر مقتنع بقدرات حسين الشحات، واللاعب أظهر قدرات جيدة وقدم مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة، على عكس الموسم الماضي".

وأكمل: "رمضان صبحي يقدم موسمًا جيدًا مع بيراميدز أفضل من أي مستوى قدمه خلال وجوده في الأهلي، ولكنه سيظل بعيدًا عن اللعب أساسيًا مع المنتخب أو الظهور بشكل أكبر على الساحة، ولكن في النهاية أتمنى عودته مجددًا للقلعة الحمراء في المستقبل".

 

عودة رمضان صبحي

وواصل: "من الصعب أن يفكر الأهلي في عودة رمضان صبحي مجددًا، والنادي يسير على نفس مبادئه منذ سنوات، وهناك لاعبون ندموا وحاولوا العودة ولكن مسئولي النادي رفضوا ومنهم عصام الحضري، لكن في النهاية أتمنى مستقبلًا انتقال رمضان صبحي لناد جماهيري كبير".

وزاد: "الأهلي كان في حالة تركيز أمام أسوان، واسكواد الفريق الأفضل في مصر، ورغم الغيابات لم يظهر هناك أي تأثير في الملعب لغياب بعض العناصر مثل حمدي فتحي وعمرو السولية، والأفضل مشاركة محمد أشرف في الفترة المقبلة لإراحة معلول".

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