غير منصفة.. كوريا الشمالية ترد على ملاحظات جوتيريش بشأن نشاطاتها العسكرية

وصفت وزارة خارجية كوريا الشمالية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن أنشطة بيونج يانج العسكرية بأنها غير منصفة وغير متوازنة.

وقالت الوزارة إن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يزيد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وحلفائها، لافتة إلى الطموحات العسكرية غير المسؤولة لواشنطن وسيول هي سبب التوتر في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ندد بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، داعيًا بيونج يانج إلى الكف عن "الأعمال الاستفزازية".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان، إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخا بالستيا آخر من مدى عابر للقارات".

وأضاف أن جوتيريش كرر دعوة كوريا الشمالية إلى "الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى".

وكانت الولايات المتحدة اقترحت الاثنين أن يدين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ويشجع بيونغ يانغ على الانخراط في الدبلوماسية ، محذرة من أن فشل المجلس المكون من 15 عضوا في الرد أصبح خطيرًا.

تعارض الصين وروسيا أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن ، بحجة أن ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية لن يكون بناء. واستخدم الاثنان حق النقض ضد مسعى بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية في مايو من العام الماضي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد “الحقيقة هي أن أولئك الذين يحمون كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) من عواقب تجاربها الصاروخية التصعيدية يعرضون منطقة آسيا والعالم بأسره لخطر الصراع”.

وأبلغت مجلس الأمن أن عدم تحرك المجلس أسوأ من عار. إنه أمر خطير، واقترحت أن يتبنى بيانا رئاسيا رسميا - خطوة أقل من قرار - لإدانة تصرف كوريا الشمالية والحث على الدبلوماسية.