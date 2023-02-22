الوادى الجديد: إطلاق قافلة طبية مجانية بالداخلة غدًا لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن وصول قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى من أهالى المركز اعتبارا من غدٍ الخميس ولمدة أربعة أيام حيث يتم استقبال الحالات المرضية بمقر مستشفى الداخلة العام على أن يكون الكشف الطبى بأسبقية الحجز بمقر المستشفي.

وتضم القافلة عدد كبير من التخصصات الطبية وكبار الأطباء والمختصين وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وتستهدف المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا حيث جرى علاج 672 حالة مرضية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وصرف العلاج بالمجان على مدار اليومين الماضيين، وتضمنت القافلة 8 تخصصات طبية وتمت إحالة 18 حالة مرضية لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة.