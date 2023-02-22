عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادى الجديد: إطلاق قافلة طبية مجانية بالداخلة غدًا لمدة 4 أيام

صدى البلد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن وصول قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى من أهالى المركز اعتبارا من غدٍ الخميس ولمدة أربعة أيام حيث يتم استقبال الحالات المرضية بمقر مستشفى الداخلة العام على أن يكون الكشف الطبى بأسبقية الحجز بمقر المستشفي.

وتضم القافلة عدد كبير من التخصصات الطبية وكبار الأطباء والمختصين وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وتستهدف المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا حيث جرى علاج 672 حالة مرضية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وصرف العلاج بالمجان على مدار اليومين الماضيين، وتضمنت القافلة 8 تخصصات طبية وتمت إحالة 18 حالة مرضية لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة.

الوادى الجديد الجامعات الخاصة المصالح الحكومية مبادرة حياة كريمة قافلة طبية الجامعات محافظة الوادى الجديد مستشفي الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن

ترشيحاتنا

مصيره مع الأهلي.. سامي قمصان يكشف أسباب استبعاد برونو سافيو من المباريات

في نفس المنطقة.. زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

اقترب من 50 ألف.. رقم صادم لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

رسميا.. تخفيض الحد الادنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس

بقوة 4,4 ريختر.. هزة أرضية عميفة تضرب فلسطين ولبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ