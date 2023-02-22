عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات عالية| مرسيدس 230 بـ50 ألف جنيه

سيارة مرسيدس 230
سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

نالت سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 علي شهرة واسعة بين المواطنين المصريين، وظهرت مرسيدس 230 في العديد من الأفلام المصرية القديمة، وتقدم مرسيدس 230 من قبل الصانع الألماني، وتمتلك مرسيدس 230 العديد من المميزات التي جعلتها الخيار الأول لدي المصريين في السبعينيات والثمانينات منها، تصميمها العصري والأنيق، ومحركها القوي، واعتماديتها العالية .

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

أغلى مرسيدس موديل 2023 في السعودية .. صور

سعر مرسيدس S580e 4MATIC موديل 2023| صور

محرك مرسيدس 230 موديل 1977

تحصل سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 علي قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، متصل بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة.

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

مواصفات مرسيدس 230 موديل 1977

زودت المقصورة الداخلية لسيارة مرسيدس 230 مديل 1977 بالعديد من التجهيزات منها، كاسيت، وراديو، ومقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، ومخارج تهوية أمامية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في سهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساند رأس أمامية.

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

تظهر سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، وشبكة أمامية عريضة، يعلوها شعار شركة مرسيدس، ومرايات جانبية باللون الفضي يمكن أعادة ضبطها بشكل يدوي، ومقابض أبواب باللون الفضي أيضا، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

سعر سيارة  مرسيدس 230 موديل 1977

تباع سيارة  مرسيدس 230 موديل 1977 في سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارات مستعملة سوق المستعمل المصرى مرسيدس 230 1977 مرسيدس 230 أسعار مرسيدس 230 مستعملة الأفلام المصرية القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

اشتري واحدة منهم| 5 سيارات هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

5 سيارات موديل 2023 متواجدة في مصر | صور

تبدأ من 70 ألف درهم.. 5 سيارات هاتشباك في الإمارات| صور

بها قطع ذهب| أسعار بنتلي مولينر باتور الفاخرة موديل 2023

سعر ومواصفات سوزوكي بالينو هاتشباك 2023 في السعودية| صور

حلول بالمنزل للتخلص من خدوش السيارة| تفاصيل

رينجيد ابلاند 2023 سيارة جديدة من جيب| تفاصيل

زيادة سعر BMW i4 موديل 2023 دون أي تجديدات| صور

ترشيحاتنا

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

على مدى 70 عاما.. السعودية تشارك العالم دورها الإنساني والتنموي في تقديم الدعم

تحرك عاجل.. تركيا تطلق خطة مؤقتة لدعم المتضررين من الزلزال الكارثي

وزير خارجية إيران يصل العراق

دعاء اليوم الثاني من شعبان 1444 هجرية.. أدعية فيها العجب

ميتا وواتساب يحدثان تغييرا كبيرا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة للرجال.. تحذير من ارتداء البنطلون الضيق

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ