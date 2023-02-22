بقدرات عالية| مرسيدس 230 بـ50 ألف جنيه

نالت سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 علي شهرة واسعة بين المواطنين المصريين، وظهرت مرسيدس 230 في العديد من الأفلام المصرية القديمة، وتقدم مرسيدس 230 من قبل الصانع الألماني، وتمتلك مرسيدس 230 العديد من المميزات التي جعلتها الخيار الأول لدي المصريين في السبعينيات والثمانينات منها، تصميمها العصري والأنيق، ومحركها القوي، واعتماديتها العالية .

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

محرك مرسيدس 230 موديل 1977

تحصل سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 علي قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، متصل بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة.

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

مواصفات مرسيدس 230 موديل 1977

زودت المقصورة الداخلية لسيارة مرسيدس 230 مديل 1977 بالعديد من التجهيزات منها، كاسيت، وراديو، ومقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، ومخارج تهوية أمامية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في سهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساند رأس أمامية.

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

تظهر سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، وشبكة أمامية عريضة، يعلوها شعار شركة مرسيدس، ومرايات جانبية باللون الفضي يمكن أعادة ضبطها بشكل يدوي، ومقابض أبواب باللون الفضي أيضا، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

سعر سيارة مرسيدس 230 موديل 1977

تباع سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 في سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .