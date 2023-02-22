صناعة الشيوخ ثمن حرص السعودية ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في مصر

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بحرص المملكة العربية السعودية على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة داخل مصر ، مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بيان القاهرة الرياض.

وأكد " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم اهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض المشروعات التي ترغب شركة "المراعي" السعودية في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتها وذلك بحضور الأمير نايف بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»، والسفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتي» التابعة لـ «المراعي»، وعبدالله بدر، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من مسئولي الشركة، كما حضر الاجتماع المهندس مصطفى إبراهيم الصيّاد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34% مشيراً الى أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر تخطى حاجز 32 مليار دولار، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية كما أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية بلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية وأن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر المستثمرين العرب بمصر.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر بأن هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين لدعم ملف الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في مصر وهو خطوة تجاه تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجال تشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى بصفة خاصة.