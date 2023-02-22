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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران يصل العراق

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات عن عبداللهيان لدى وصوله صباح اليوم إلى بغداد، قوله ان استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح إيران، موضحا إن زيارته الى بغداد تهدف الى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وأردف بالقول، إن "هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة و"نحن اليوم في بغداد لاكمال هذه المشاورات".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، إن الدور الإقليمي للعراق بات ابرز من أي وقت مضى وان هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اجتماع البرلمانات العربية في العراق مما يشير الى عودة العراق الى دورها الطبيعي.

كما أشار عبداللهيان الى ان عودة العراق الشقيق الى دوره الطبيعي في المنطقة تبعث على الارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد وهناك قضايا متنوعة مدرجة على جدول اعمال هذه الزيارة.

وكان في استقبال امير عبداللهيان في مطار بغداد هشام العلوي نائب وزير الخارجية وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية والسفير العراقي لدى إيران تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، سيلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي للبحث في العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

وكانت وسائل اعلام رسمية إيرانية قد أعلنت، يوم الأحد 12 من شهر فبراير الجاري، أن وزير خارجية بلادها حسين امير عبداللهيان تلقى دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد.

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