لقد نفد صبرنا.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن: سنضرب إيران

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول "انتظرنا أكثر مما ينبغي" لتنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو يقول إن عملا عسكريا قد يكون ضروريا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، مشيرة إلى أن نتنياهو أقر خطة للتعامل مع الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة.

ولفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد 5 مناقشات داخلية سرية حول إيران في الأيام الأخيرة، مضيفه أن نتنياهو هدد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بأن إسرائيل ستواجه إيران وحدها.

ووفقا لوائل الإعلام، قال نتنياهو، إن التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية، مضيفا: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

كما أشار نتنياهو، إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على إيران ليست كافية لإيقاف الخطط النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "I24" العبري، بأن إسرائيل ترفع مستوى الجهوزية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وقال الموقع إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرا 5 نقاشات سرية حول إيران، تقرر في أحدها رفع الاستعدادات والجهوزية لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية بإيران.

من جانبها ذكرت القناة "N12" أنه شاركت في هذه النقاشات النخبة الأمنية في البلاد، وشملت وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الاستخبارات العسكرية، رئيس قسم العمليات وأيضا الرتب العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.

وتمت الإشارة إلى أن ما طرح في النقاشات، وصل لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإنه في حال لم يتمكنوا من مواجهة التطورات في ايران، فإن إسرائيل ستضطر للتصرف.