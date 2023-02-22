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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترفع الجاهزية لمهاجمة منشآت إيران النووية .. تفاصيل

منشأت إيران
منشأت إيران

أفاد موقع "I24" العبري، بأن إسرائيل ترفع مستوى الجهوزية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وقال الموقع إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرا 5 نقاشات سرية حول إيران، تقرر في أحدها رفع الاستعدادات والجهوزية لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية بإيران.

من جانبها ذكرت القناة "N12" أنه شاركت في هذه النقاشات النخبة الأمنية في البلاد، وشملت وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الاستخبارات العسكرية، رئيس قسم العمليات وأيضا الرتب العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.

وتمت الإشارة إلى أن ما طرح في النقاشات، وصل لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإنه في حال لم يتمكنوا من مواجهة التطورات في ايران، فإن إسرائيل ستضطر للتصرف.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمس الثلاثاء، بمهاجمة إيران عسكريا، وقال: "إيران أقرب من أي وقت مضى لامتلاك أسلحة نووية وكادت تصل إلى الخط الأحمر".

وأضاف جالانت "لن نسمح بحدوث ذلك ، كل الخيارات مطروحة على الطاولة. التزامنا بحماية دولة إسرائيل والشعب اليهودي ليس له حدود".

وأوضح "هناك مفاوضات مع أكثر من 50 دولة حول أسلحة إيران النووية ، وقرب إيران من الأسلحة النووية إشكالية كبيرة".

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