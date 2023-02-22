إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم إثر اختلال عجله القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.