مياه دمياط: قطع الخدمة عن قري العنانية والسيالة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، قطع المياه عن (قري العنانية، السيالة، غيط النصاري، شطا).

وذلك إعتباراً من الساعة 9 مساء يوم الأربعاء الموافق 22-2-2023 وحتى الساعة 9 من صباح يوم الخميس الموافق 23-2-2023 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال إصلاح خط مياه كوبري قنال العنانية بعزب النهضة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵.